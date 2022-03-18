МО: авиация ВС РФ поразила 54 военных объекта Украины

Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за последние сутки средствами противовоздушной обороны РФ сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат ВСУ. По его словам, 54 военных объекта Украины были поражены оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией России.

«Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники», - отметил Конашенков в ходе брифинга.

Также представитель Минобороны назвал число уничтоженной техники украинской армии с начала спецоперации по защите Донбасса. В частности, ВС РФ поразили 1412 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.