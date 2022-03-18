МО РФ: за последние сутки эвакуированы более 14,3 тысяч человек из опасных районов Украины и ЛДНР в РФ

За прошедшие сутки без участия официального Киева из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик эвакуированы в Россию 14 397 человек. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.



Как сообщает представитель Минобороны России, среди эвакуированных жителей имеется 2 781 ребенок, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 297 тысяч 858 человек, из них 63 465 детей.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 1 961 единиц личного автомобильного транспорта, а всего уже 34 926», - рассказал генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.