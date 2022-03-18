В Минобороны РФ назвали число уничтоженной техники ВСУ с начала спецоперации

С начала проведения Вооруженными Силами России специальной военной операции по защите Донбасса уничтожены 1412 танков и других боевых бронированных машин украинской армии, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники. В частности, ВС РФ поразили 184 беспилотника ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники», - отметил Конашенков на брифинге.

Также, по словам представителя оборонного ведомства, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заминировали один из корпусов городской больницы № 2, на улице Нигояна в Днепропетровске. Помимо этого Игорь Конашенков сообщил об уничтожении стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.