Минобороны: ВС РФ вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ продвинулись на глубину до 6 километров и вышли на рубеж Новоукраинка и Шахтерское.

По сообщению представителя Минобороны, подразделения Народной Милиции Луганской Республики развивая наступление в восточных кварталах Северодонецка, вклинились в оборону противника на 2 километра.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Мелитополь живет своей обычной жизнью. Ночью 18 марта средствами ПВО была отражена атака ракет «Точки-У» с кассетными боевыми частями по жилым кварталам города.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов