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Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию на Украине

Елизавета Потейчук
19:58 18.03.2022
Главы государств также затронули вопрос положения дел на переговорах делегаций России и Украины.
Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию на Украине
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны продолжили обсуждать тему ситуации на Украине, при этом российский лидер обратил внимание на то, что ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирного населения во время проведения спецоперации по защите Донбасса. Путин упомянул и о том, что российские военные организуют гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан.

«При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств затронули положение дел на переговорах делегаций России и Украины. В свете данной темы были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей. Также Путин и Макрон условились оставаться на связи.

Ранее Владимир Путин рассказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу о серии переговоров РФ и Украины в видеоформате. Путин также проинформировал собеседников о реальном положении дел на Украине в связи с поднятыми ими вопросами относительно гуманитарной ситуации в стране.

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