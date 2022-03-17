Рогозин вручил космонавту Артемьеву удостоверение спецкора ТАСС на МКС

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин вручил космонавту Олегу Артемьеву удостоверение специального корреспондента ТАСС на Международной космической станции (МКС). Он станет уже вторым сотрудником агентства, который отправится на орбиту, говорится в сообщении агенства.

Вместе с Артемьевым на орбиту впервые отправятся молодые космонавты Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Им Рогозин вручил удостоверения космонавтов.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21» с космодрома Байконур намечен на 18 марта. Корпункт ТАСС на МКС, который возглавит Артемьев, начнет работать 19 марта. Помимо исполнения своих основных обязанностей космонавт будет рассказывать читателям ТАСС о жизни и работе на станции, присылать фото и видео с орбиты. Ознакомиться с этими материалами можно будет в специальном разделе на сайте агентства «ТАСС на МКС». Планируется, что экипаж МКС-67 проведет в космосе 195 суток.

ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве 17 ноября 2021 года , в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток.