Набиуллина сообщила, что россияне возвращают недавно забранные со вкладов деньги

Россияне стали возвращать в банки деньги, которые сняли со вкладов за последние две недели. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, но в последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады», - сказала Набиуллина, выступая по итогам совета директоров ЦБ

Ранее в Банке России приняли решение сохранить ключевую ставку, поднятую 28 февраля до рекордных значений в 20%. Повышение ставки поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен на фоне резко переменившихся внешних условий.