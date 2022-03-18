В стране и мире Путин заявил Шольцу, что Украина стремится затянуть переговоры с РФ Алексей Курильченко По словам президента РФ, Киев выдвигает нереалистичные требования. © Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы лидеры двух стран продолжили обсуждать ситуацию на Украине. Особое внимание уделено ходу российско-украинских переговоров. «Владимир Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт переговорного процесса между Россией и Украиной является показателем прогресса. При этом она не стала раскрывать суть переговоров из-за их закрытого характера. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика