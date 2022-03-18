Набиуллина заявила, что запасов продуктов в РФ достаточно

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина оценила запасы продовольствия в Российской Федерации. По ее словам, продуктов в стране достаточно.

Кроме того, как заявила глава ЦБ, в течение определенного времени цены на отдельные товары могут даже снизиться.

Также Набиуллина объяснила, с чем связано ускорение инфляции в РФ в конце февраля - начале марта. По ее словам, его вызвал ажиотажный спрос прежде всего в непродовольственном сегменте.

«Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля», - пояснила Набиуллина.

Пищевые продукты она назвала одним из сегментов, в которых также наблюдается высокая потребительская активность.

«Это продукты длительного хранения - крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается», - подытожила глава ЦБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на пост главы Центробанка.