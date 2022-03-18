Роскомнадзор может ограничить доступ к YouTube уже сегодня

Видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России до конца следующей недели. Роскомнадзор может ограничить доступ к сервису в ближайшие дни. При этом источник в ведомстве не исключает, что ресурс, вероятно, заблокируют уже сегодня.

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta, и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», - сказал РИА Новости источник, близкий к РКН.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить распространять угрозы в отношении граждан России через рекламные ролики на видеохостинге YouТube. Служба сообщает, что в роликах также присутствуют призывы выводить из строя железнодорожные коммуникации в России и Белоруссии.