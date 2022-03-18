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Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20%

Виталий Музыка
14:05 18.03.2022
Регулятор рассчитывает вернуть уровень годовой инфляции к 4% в 2024 году, сказано в сообщении Банка России.
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20%
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Банке России приняли решение сохранить ключевую ставку, поднятую 28 февраля до рекордных значений в 20%. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых», - сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечено, что повышение ставки поддержало финансовую стабильной и предотвратило неконтролируемый рост цен на фоне резко переменившихся внешних условий.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», - говорится в публикации. 

В Банке России рассчитывают в результате проведения своей денежно-кредитной политики создать условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и планируют, что уровень годовой инфляции вернется к 4% через 2 года.

Ранее сообщалось, что в Банке России объяснили необходимость повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики. 

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