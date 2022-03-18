Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20%

В Банке России приняли решение сохранить ключевую ставку, поднятую 28 февраля до рекордных значений в 20%. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых», - сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечено, что повышение ставки поддержало финансовую стабильной и предотвратило неконтролируемый рост цен на фоне резко переменившихся внешних условий.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», - говорится в публикации.

В Банке России рассчитывают в результате проведения своей денежно-кредитной политики создать условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и планируют, что уровень годовой инфляции вернется к 4% через 2 года.

Ранее сообщалось, что в Банке России объяснили необходимость повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.