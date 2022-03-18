Президент РФ отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса действуют героически, прикрывая друг друга от пули на поле боя. Об этом российский лидер сказал на праздничном концерте в «Лужниках», посвященном присоединению Крыма к территории России.

«И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции», - отметил президент.

Также глава государства отметил, что крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов.

Крымчане восемь лет назад не подчинились зарождавшемуся на Украине националистическому режиму. Хотя ставленники хунты в штабе ВМСУ уже были готовы по ним стрелять. Люди рисковали, но требовали своей независимости на митингах. Отстаивали собственные убеждения на блокпостах и на антимайдане.