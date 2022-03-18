МО РФ опубликовало уникальные кадры работы ударной группы Ка-52 при обеспечении высадки десанта на украинский аэродром

Министерство обороны России опубликовало уникальные кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52 при обеспечении высадки тактического десанта на одном из украинских военных аэродромов. Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома.

Боевое применение велось ракетным и стрелковым вооружением вертолетов с различных видов маневра, что позволило безопасно осуществить высадку тактического десанта на аэродроме. Экипажами армейской авиации своевременно были выявлены замаскированные средства противовоздушной обороны, а также позиции ПЗРК, скрытые за гражданскими машинами. Летчики ВКС России точно применяли имеющиеся авиационные средства поражения, полностью уничтожив ПВО аэродрома.

Командир ведущего вертолета Ка-52, попавшего под огонь переносных зенитно-ракетных комплексов, прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян с земли. Получив повреждения, экипаж совершил вынужденную посадку и занял круговую оборону, которую держал, несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ до прибытия второй ударной группы вертолетов. Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов.

Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов