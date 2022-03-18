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Генпрокуратура РФ проведет проверки по факту роста цен на продукты и бытовую химию

Игнат Далакян
15:29 18.03.2022
Как сообщает ведомство, отмечены факты повышения цен со стороны некоторых участников рынка, в том числе использующих крупнейшие интернет-платформы.
Генпрокуратура РФ проведет проверки по факту роста цен на продукты и бытовую химию
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил начать проверки по факту незаконного повышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии и средств личной гигиены. Зафиксированы факты необоснованного роста цен со стороны некоторых участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупных интернет-платформ.

«В этой связи прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц», - говорится в заявлении.

Ранее в Генеральной прокуратуре РФ заявили о том, что начнется проверка в 26 регионах страны по факту роста цен на сахар. Ведомство утверждает, что состояние законности в сфере образования цен на продукты питания находится на особом контроле.

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