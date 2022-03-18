В стране и мире Путин обсудил спецоперацию на Украине с членами Совбеза Егор Левин Президент также проинформировал присутствующих о своих постоянных международных телефонных контактах с лидерами других стран. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности спецоперацию на Украине. Совещание состоялось в пятницу, 18 марта. Как заявили в Кремле, участники обсуждения коснулись вопросов текущей международной ситуации и обменялись мнениями по ходу проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Президент подробно проинформировал членов Совбеза о своих постоянных международных телефонных контактах с лидерами других стран. Ранее стало известно, что силы ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе, ведут бои за центр города. По данным официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, подразделения ДНР при поддержке ВС РФ ведут бои против националистов в центре города. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика