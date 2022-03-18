Европарламент не будет пускать в свои здания дипломатов из РФ и Белоруссии

Европейский парламент запретил доступ в свои здания для дипломатов и госслужащих из России и Белоруссии. Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Метсола.

«С сегодняшнего дня дипломаты и госслужащие России и Белоруссии не могут посещать здания Европарламента»,- передает слова Метсолы RT.

Представитель ЕП объяснила это тем, что в «доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок».

Ранее в Европарламенте озвучили последствия отказа от российского газа. Как считает депутат ЕП Тьери Мариани, власти Европейского союза слишком эмоциональны в вопросе санкций против Москвы.