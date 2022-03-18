Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил, что формат подписания документа между РФ и Украиной зависит от модальности текста

Алексей Курильченко
13:08 18.03.2022
Пресс-секретарь ответил на вопрос - кто будет подписывать документ о российско-украинских договоренностях.
Песков заявил, что формат подписания документа между РФ и Украиной зависит от модальности текста
© Фото: Максим Гучек, РИА Новости
Читайте нас на:

Формат подписания россйиско-украинских договоренностей и те, кто его подпишет зависит от модальности текста документа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли подписывать документ президенты РФ и Украины, или это сделают их доверенные лица.

«Это будет зависеть от модальностей документа, который еще предстоит согласовать. Пока, не вдаваясь в детали переговоров, могу констатировать: российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовности не проявляет. Но тем не менее, процесс продолжается», - сказал Песков журналистам.

Ранее президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой ФРГ Олафом Шольцем заявил, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Но российская сторона готова продолжать поиск развязок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:14 Армия
Видео
Минобороны России: «Искандеры» ВС РФ уничтожили украинские «Точки-У»
12:07 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что Москва не допустит передачу Украине советских систем ПРО
10:18 Армия
Видео
Войска ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе, ведут бои за центр города
09:39 Армия
Видео
Прикрыть с воздуха: кадры сопровождения вертолетами ВКС военной техники ВС РФ на Украине
10:15 Армия
Видео
Авиация ВС РФ за ночь поразила 81 военный объект Украины
Популярное
Видео
Вандализм, оскорбления, нападение на дипломата: посол РФ об антироссийских настроениях в Литве
Видео
Прикрыть с воздуха: кадры сопровождения вертолетами ВКС военной техники ВС РФ на Украине
Умелые действия командования: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
В МО РФ рассказали о решении Киева легализовать «лицензию на убийство»
Видео
МО РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерией позиций украинских националистов под Киевом
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.