Формат подписания россйиско-украинских договоренностей и те, кто его подпишет зависит от модальности текста документа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли подписывать документ президенты РФ и Украины, или это сделают их доверенные лица.

«Это будет зависеть от модальностей документа, который еще предстоит согласовать. Пока, не вдаваясь в детали переговоров, могу констатировать: российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовности не проявляет. Но тем не менее, процесс продолжается», - сказал Песков журналистам.

Ранее президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой ФРГ Олафом Шольцем заявил, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Но российская сторона готова продолжать поиск развязок.