Лавров заявил, что грузы с вооружением для Украины станут целью для ВС РФ

Любые грузы с оружием, поступающие на Украину из третьих стран будут считаться целями для российских вооруженных сил, участвующих в спецоперации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно», - заявил Лавров в интервью RT.

Также Лавров заявил, что передача Украине советских систем противоракетной обороны из других стран невозможна, Москва сделает все необходимое для того, чтобы этого не допустить. Министр отметил, что подобный шаг противоречит законам и установленным договоренностям.