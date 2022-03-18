В стране и мире Лавров заявил, что передача в третьи страны советских систем ПРО незаконна Алексей Курильченко Любые грузы, которые будут поставляться на Украину из третьих стран, будут считаться целью для российских Вооруженных сил. © Видео: RT © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Согласно закону, страны, получившие советские и российские системы противоракетной обороны не могут передавать их третьим государствам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что любые грузы, которые будут поставляться на Украину, будут считаться вооружением и целью для российских вооруженных сил. «Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства находятся там в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые имеют сертификат пользователя», - заявил Лавров в интервью RT. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что авиация ВС РФ за сутки 17 марта поразила 46 военных объектов Украины, включая дивизион С-300. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика