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Путин сообщил Шольцу, что военные РФ на Украине делают все для сохранения жизни мирных граждан

12:42 18.03.2022
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели в пятницу телефонный разговор, в котором продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины.
Путин сообщил Шольцу, что военные РФ на Украине делают все для сохранения жизни мирных граждан
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Российские военнослужащие делают все для того, чтобы сберечь жизни мирных людей в ходе специальной военной операции на Украине. Создаются гуманитарные коридоры, через которые есть возможность покинуть города, где ведутся боевые действия, сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тысяч человек», - указывается в распространенном по итогам разговоров двух лидеров сообщении пресс-службы Кремля.

Путин указал на ракетные обстрелы жилых кварталов Донецка и Макеевки со стороны украинских силовиков. Глава государства подчеркнул, что жертвами обстрелов стали простые люди, однако, по его мнению, страны Запада оставили без внимания эти военные преступления.

Также президент обвинил официальный Киев в попытках затягивания переговорного процесса и выдвижении новых нереалистичных предложений.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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