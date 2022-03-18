Путин напомнил Шольцу о ракетных обстрелах ВСУ Донецка и Макеевки, проигнорированные Западом

Президент России Владимир Путин в процессе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, где было продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины, обратил внимание главы ФРГ на военные преступления украинских боевиков, на которые Запад не обратил внимание. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

«Президент России обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе», - сказано в публикации.

В сообщении отмечено, что российские военные делают все возможное, чтобы сохранить жизни мирных граждан. Вчера, 17 марта, из Мариуполя было эвакуировано около 43 тыс человек.

Ранее сообщалось, что начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что страны Запада, ООН, ОБСЕ и Красный Крест замалчивают украинские удары по густонаселенным районам Донецка.