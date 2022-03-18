В оперштабе сообщили о 5513 случаях госпитализации с COVID-19

За сутки в России госпитализировали 5 513 больных COVID-19, что на 10,1% больше, чем вчера. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«По состоянию на 18 марта текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 5 513 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,1%», - сказано в сообщении.

В сообщении также говорится о 105 тыс выздоровевших и о 34 тыс заразившихся.

«Увеличение количества госпитализаций отмечено в 49 регионах, снижение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ», - сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализация с COVID-19 снизилась почти на 16% и составила 5 008 человек.