В оперштабе сообщили о 5 008 случаях госпитализации с COVID-19 за сутки в РФ

В России за сутки госпитализация с COVID-19 снизилась почти на 16% и составила 5008 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«По состоянию на 17 марта текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 5 008 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,8%», - сказано в сообщении.

В публикации отмечено, что в 60 субъектах РФ зафиксировано снижение числа госпитализаций, в 22 - увеличение. Три субъекта остались без изменений.

«Выздоровело за сутки 112 614 человек, или на 4,6% меньше по сравнению с 16 марта 2022 года. Выявлено 34 819 новых случаев. За сутки умерло 561 человек», - сказано в сообщении.

Ранее приводились данные оперштаба, свидетельствующие, что за сутки, 15 марта, в России госпитализация с COVID-19 выросла более чем на 168%.