Небензя заявил, что из-за позиции Киева Россия не может эвакуировать к себе всех желающих из Украины

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия пока не может произвести эвакуацию к себе всех желающих из Украины. В качестве причины он назвал позицию киевских властей.

Российский дипломат отметил, что с начала военной операции, проводимой РФ, в Минобороны поступило свыше 2,5 миллиона запросов об эвакуации в Россию.

«С начала специальной военной операции на горячую линию Минобороны России поступило свыше 2,5 миллиона запросов об эвакуации в Россию. С сожалением вынуждены констатировать, что пока не получается эвакуировать всех, потому что им запрещают это делать украинские власти», - цитирует РИА Новости заявление Небензи.

Ранее постпред России при всемирной организации заявил, что российская сторона снимает запрос на голосование по резолюции относительно гуманитарной ситуации на Украине в СБ ООН. Вместо этого в экстренном порядке запрашивается заседание относительно биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших в распоряжение ВС России в ходе специальной военной операции.