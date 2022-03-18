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Посол РФ заявил, что производство автоматов АК-203 в Индии начнется в ближайшее время

12:07 18.03.2022
Сейчас финализируются сугубо технические детали контракта, уточнил посол.
Посол РФ заявил, что производство автоматов АК-203 в Индии начнется в ближайшее время
© Фото: Группа компаний «Калашников»
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Производство автоматов АК-203 на индийской территории начнется в самое ближайшее время, сообщил посол России в Индии Денис Алипов.

«Мы рассчитываем, что производство начнется в самое ближайшее время. Сейчас финализируются сугубо технические детали контракта», - сказал он.

В декабре прошлого года был подписан контракт на производство более 600 тысяч АК-203 в Индии. Сумма контракта составляет свыше 677 миллионов долларов.

7,62-мм автомат Калашникова AK-203 имеет складной регулируемый приклад, эргономичную пистолетную рукоятку и переводчик с подпальцевым упором. Пламегаситель также выполняет функцию компенсатора. Крышка ствольной коробки шарнирно закреплена на колодке прицельной планки и фиксируется специальным замыкателем в задней части оружия. На ствольной накладке и цевье автомата установлены планки пикатинни.

Общая длина АК-203 - от 890 до 950 мм, длина ствола - 415 мм. Емкость магазина - 30 патронов. Прицельная дальность - 800 метров, темп стрельбы - 700 выстрелов в минуту. Масса - около четырех килограммов. В настоящее время автомат поставляется в российские специальные подразделения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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