В Минобороны России заявили, что более 99% военнослужащих имеют иммунитет от COVID-19

В российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, более 99% военнослужащих имеют защитный уровень антител. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

В то же время в российском военном ведомстве поддерживается необходимый запас медикаментов, лекарственных средств и средств тестирования.

Новые ПЦР-лаборатории для тестирования на COVID-19 оборудуют в госпиталях и поликлиниках в военных округах и на Северном флоте. Всего будет дополнительно поставлено 107 ПЦР-лабораторий.

В начале марта Тришкин заявил, что в Вооруженных силах РФ заболеваемость СOVID-19 снизилась в восемь раз.

Ранее сообщалось, что ускоренный метод тестирования на COVID-19 внедряется в медучреждениях военного ведомства. В состав нового набора компонентов включен специальный реагент «КовиГен-LАМР». Новый метод позволяет выявить COVID-19 в течение получаса, а не часа, как традиционное ПЦР-исследование, при этом его точность составляет не менее 95%.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов