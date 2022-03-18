АБР спрогнозировала эффект от подъема ключевой ставки до рекордных 20%

В Ассоциации банков России (АБР) спрогнозировали вероятный риск потерь банковского сектора на уровне до 289,8 млрд руб. Об этом сообщается в РБК.

«Подъем ставки ЦБ создал риск потерь банков более чем на ₽200 млрд из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов, оценили в АБР. Для их снижения банки попросили обнулить обязательные страховые взносы по вкладам», - сказано в материале.

В публикации также говорится, что банки лишаются части доходов из-за того, что клиенты начинают использовать право на кредитные каникулы или реструктуризацию.



Ранее сообщалось, что Банк России начал разрабатывать предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам, несмотря на то, что сейчас почти все ипотечные и розничные ссуды выдаются по фиксированной ставке.