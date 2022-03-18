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АБР спрогнозировала эффект от подъема ключевой ставки до рекордных 20%

Виталий Музыка
10:09 18.03.2022
Участники рынка предлагают отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца года для накопления буфера капитала на покрытие потерь, пишет РБК.
АБР спрогнозировала эффект от подъема ключевой ставки до рекордных 20%
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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В Ассоциации банков России (АБР) спрогнозировали вероятный риск потерь банковского сектора на уровне до 289,8 млрд руб. Об этом сообщается в РБК.

«Подъем ставки ЦБ создал риск потерь банков более чем на ₽200 млрд из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов, оценили в АБР. Для их снижения банки попросили обнулить обязательные страховые взносы по вкладам», - сказано в материале.

В публикации также говорится, что банки лишаются части доходов из-за того, что клиенты начинают использовать право на кредитные каникулы или реструктуризацию.

Ранее сообщалось, что Банк России начал разрабатывать предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам, несмотря на то, что сейчас почти все ипотечные и розничные ссуды выдаются по фиксированной ставке.

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