Украинский певец Левченко арестован в Подмосковье за призывы к экстремизму

В подмосковном Красногорске был арестован гражданин Украины, который обвиняется в экстремизме. По данным РИА Новости, речь идет о певце Игоре Левченко, публиковавшем в Сети провокационные заявления касательно спецоперации ВС РФ на Украине.

«24 февраля 2022 года обвиняемый посредством сети Интернет в социальной сети Instagram разместил видеоролик со своим участием, который, согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, содержит признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств», - говорится в сообщении на сайте подмосковного управления СК РФ.

Ранее Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего убивать россиян в прямом эфире. В эфире одного из украинских телеканалов ведущий упомянул нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к убийству россиян, в том числе и детей.