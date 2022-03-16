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Аксенов пообещал 10 млн рублей за поимку призывавшего убивать русских детей украинского журналиста

Алексей Курильченко
15:19 16.03.2022
В эфире украинского телеканала журналист призывал убивать россиян и цитировал нацистского военного преступника.
Аксенов пообещал 10 млн рублей за поимку призывавшего убивать русских детей украинского журналиста
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вручит 10 миллионов рублей тому, что поймает человека, призывавшего «убивать русских детей». Предположительно, речь идет об украинском журналисте Фахрудине Еарафмале.

«Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей. Специальный фонд сформирован, выплату вознаграждения гарантирую», - написал Аксенов на странице «Вконтакте».

Как сообщает РИА Новости, Шарафмал в эфире телеканала «Украина 24» призывал к геноциду россиян и уничтожению детей. При этом он цитировал нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. Согласно сообщению на Украине подобного рода заявления и призывы никак не пресекаются, а наоборот даже поощряются.

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