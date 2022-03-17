Жительница Мариуполя рассказала о подрыве здания драмтеатра украинскими националистами
Жительница Мариуполя заявила, что подрыв здания драмтеатра Мариуполя осуществлен украинскими националистами.
«Они просто приезжали, ставили танки. Мы прятались, чтобы нас не постреляли. Отходя, они драмтеатр разбили, просто напросто. Людей к нам привезли с осколками и все», - приводит ее слова агентство Anna-News.
Ранее в Минобороны РФ отвергли обвинения киевских властей в воздушном ударе по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться мирные жители. По данным российского военного ведомства, никаких задач, связанных с работой по наземным целям, ВКС РФ накануне не выполняли.
В Минобороны заявили, что подрыв здания драмтеатра - очередная провокация боевиков батальона «Азов»*, которые сами заминировали и взорвали здание. Горожане, которым удалось вырваться из Мариуполя, сообщили, что радикалы удерживали людей на нижних этажах, пообещав им защиту в бомбоубежище. При этом информация о подготовке провокации просочилась в Twitter еще 12 марта.
*«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.