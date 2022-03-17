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Жительница Мариуполя рассказала о подрыве здания драмтеатра украинскими националистами

Андрей Аркадьев
09:47 17.03.2022
Ранее в Минобороны опровергли сообщения об авиаударе по театру в Мариуполе.
© Фото: Anna-News
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Жительница Мариуполя заявила, что подрыв здания драмтеатра Мариуполя осуществлен украинскими националистами.

«Они просто приезжали, ставили танки. Мы прятались, чтобы нас не постреляли. Отходя, они драмтеатр разбили, просто напросто. Людей к нам привезли с осколками и все», - приводит ее слова агентство Anna-News.

Ранее в Минобороны РФ отвергли обвинения киевских властей в воздушном ударе по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться мирные жители. По данным российского военного ведомства, никаких задач, связанных с работой по наземным целям, ВКС РФ накануне не выполняли.

В Минобороны заявили, что подрыв здания драмтеатра - очередная провокация боевиков батальона «Азов»*, которые сами заминировали и взорвали здание. Горожане, которым удалось вырваться из Мариуполя, сообщили, что радикалы удерживали людей на нижних этажах, пообещав им защиту в бомбоубежище. При этом информация о подготовке провокации просочилась в Twitter еще 12 марта.

*«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.

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