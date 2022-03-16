В Минобороны РФ опровергли обвинения в якобы нанесении авиаудара по зданию драмтеатра в Мариуполе

Министерство обороны России опровергло обвинения украинской стороны в том, что военнослужащие ВС РФ якобы нанесли авиационный удар по зданию драматического театра в Мариуполе, в котором могли находиться мирные жители в качестве заложников. В МО подчеркнули, что никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городе, перед авиацией РФ поставлено не было.

«По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов»* совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра», - говорится в сообщении ведомства.

При этом от выбравшихся из Мариуполя беженцев поступала информация, что нацисты батальона «Азов»* могли удерживать в заложниках мирное население в здании театра, используя верхние этажи в качестве огневых точек. В Минобороны указали на то, что при учете потенциальной опасности для жизни мирных граждан, и уже реализованной националистами провокации с больницей №3 в Мариуполе, драмтеатр в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривался.

«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов