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В Global Times назвали причиной украинского кризиса расширение НАТО

Виталий Музыка
09:01 17.03.2022
Североатлантический альянс нарушает международное право и ставит под угрозу суверенитет других стран, заявил профессор.
В Global Times назвали причиной украинского кризиса расширение НАТО
© Фото: IMAGO, Thomas Trutschel, Globallookpress
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Кризис на Украине спровоцирован расширением НАТО на восток. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Украинский кризис во многом был вызван агрессивным расширением НАТО на восток. Блок виноват. Вместо того, чтобы задуматься о себе, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с ним против России. Это неразумно и довольно зловеще», - сказано в газете.

В беседе с газетой профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Шэнь И заявил, что НАТО - военная машина, нарушающая международное право и ставящая под угрозу суверенитет других стран со времен окончания “холодной войны”. В качестве примера профессор приводит бомбардировку Югославии, в результате которой в посольстве Китая погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения.

В публикации подчеркнута дезинформационная природа информации о том, что Россия якобы обращалась к Китаю с просьбой о военной помощи.

«Делая подобные заявления, НАТО пытается сместить фокус внимания международного сообщества с критики своей экспансии на восток на так называемую координацию Китая с Россией» - заявил заместитель директора отдела азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института Чжан Тэнцзюань в интервью газете.

Ранее сообщалось, что американская сторона провела в Риме переговоры с Китаем, в ходе которых пыталась отговорить Пекин оказывать финансовую поддержку России. В ходе переговоров китайская сторона четко дала понять, что не изменит свое решение.

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