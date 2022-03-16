The Guardian: в США опасаются, что Китай окажет России финансовую поддержку

Американская сторона провела в Риме переговоры с Китаем, что ходе которых пыталась отговорить Пекин оказывать финансовую поддержку России. В ходе переговоров китайская сторона четко дала понять, что не изменит свое решение. Об этом сообщает The Guardian.

«Они (Китай - прим.ред.) уже приняли решение об оказании экономической и финансовой поддержке, и сегодня это подчеркнули... Это решение Си Цзиньпиня, он твердо намерен сотрудничать с Россией», - цитирует издание слова официальных представителей Штатов.

Автор статьи допускает, что из-за этого Штаты и Европа могут пересмотреть свой подход к диалогу с Китаем. По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, американская сторона намерена продолжать консультироваться с Пекином по этому вопросу.