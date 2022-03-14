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СМИ: ЕС усилит санкции против нефтяных компаний РФ, но не откажется от импорта нефти

Игнат Далакян
19:15 14.03.2022
По словам источника агентства Reuters, многие европейские страны попросили об исключениях, которые позволят компаниям ЕС продолжить покупку российской нефти.
СМИ: ЕС усилит санкции против нефтяных компаний РФ, но не откажется от импорта нефти
© Фото: freepik.com
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Евросоюз готов вводить новые санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть», но не перестанет производить у них закупки.

Как информирует Reuters со ссылкой на источник в ЕС, три нефтяные компании России столкнутся с запретом на инвестиции, благодаря чему будет остановлено финансирование их проектов по разработке и разведке всех видов ископаемого топлива.

Несмотря на антироссийские санкции, по данным источника агентства, многие правительства стран Евросоюза попросили об исключениях, которые позволят европейским компаниям продолжать покупку российской нефти.

Как уточняет агентство, именно эта просьба задерживает утверждение новых санкций, которые изначально должны были быть одобрены в воскресенье.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый четвертый пакет санкций против РФ. По ее словам, целью этих ограничений будет изоляция страны.

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