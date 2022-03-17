В СМИ сообщили, что Бразилия обратилась к Путину с просьбой о помощи в разработке атомной подлодки

Президент Бразилии Жаир Болсонару обратился к президенту РФ Владимиру путину с просьбой о содействии в разработке атомной подводной лодки. Об этом сообщила газета Folha de Sao Paulo.

«Отказ США помочь Бразили с проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину», - сказано в публикации.

Как сказано в сообщении, республике понадобилась помощь в сертификации топлива для реактора подводной лодки, поэтому ВМС Бразилии направили технические миссии в Вашингтон для обсуждения сотрудничества, но в 2018 году поняли, что это ни к чему не приведет.

Ранее сообщалось, что от Болсонару поступило заявление о том, что федеративная республика Бразилия выступила против голосования за антироссийские санкции.