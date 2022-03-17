Корреспондент «Звезды» показал уничтоженную в ходе боев за Волноваху украинскую технику

В Волновахе находился важный опорный пункт обороны ВСУ в Донбассе, поэтому украинские военные ожесточенно удерживали его и при отступлении вели обстрелы из «Градов». В результате разрушены дома, разгромлены больница, автовокзал, школа, поврежден газопровод. На улицах лежат неразорвавшиеся снаряды и покореженная бронетехника. В неостывшем от боев городе побывал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко.

«Вооруженные формирования Украины занимали позиции во дворах жилых домов. Их командиры приказали отступать, когда войска народной милиции ДНР были уже в десятках метрах отсюда и открывали огонь по технике нацбатов. Это врытая в землю гусеница от БМП. А сама боевая машина пехоты улетела в гаражи и загорелась», - сказал корреспондент.

Ранее Иващенко рассказал как Волноваха возвращается к мирной жизни. Гражданам раздавали помимо воды, еды и предметов первой необходимости мешки с углем, чтобы семьи могли согреться.

Материал подготовили Олег Давыденко и Виталий Музыка.