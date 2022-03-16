Без жилья и на велосипедах: как проходит выдача гумпомощи жителям Волновахи

Освобожденная Волноваха постепенно возвращается к мирной жизни. Во время бомбежек в городе были уничтожены жилища и автомобили граждан. Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко продемонстрировал, как местные жители Волновахи приехали забирать гуманитарную помощь на велосипедах.

«Многие остались без жилья. У меня шифера нет и окон нет, а так в принципе прямого не было попадания (снаряда - прим. ред.). Ну, вот если дожди будут, шифера нет, не знаю, что делать», - говорит один из местных жителей.

Помимо воды, еды и предметов первой необходимости людям раздавали мешки с углем, чтобы семьи могли согреться. В настоящее время в домах нет связи, отопления и электричества. Граждане выходят из подвалов и просят передать информацию о себе родственникам, у которых получилось уехать из Волновахи еще до начала обстрелов.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как сейчас проходит эвакуация мирных граждан из Мариуполя. На северо-западном выезде из города выстроилась очередь из автомобилей, которые осматривают военнослужащие Донецкой Народной Республики, проверяя документы у выезжающих.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.