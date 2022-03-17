Посольство РФ заявило об отсутствии информации о пострадавших россиянах из-за землетрясения в Японии
В Японии в ночь со среды на четверг произошло землетрясение на северо-востоке островного государства. Местные сейсмологи определили магнитуду землетрясения как 7,4 по шкале Рихтера. Предположительно эпицентр землетрясения находился к востоку от префектуры Фукусима в Тихом океане, а очаг землетрясения залегал на глубине до 60 километров.
Как сообщает ТАСС, информации о пострадавших гражданах России в результате землетрясения не поступало.
«К настоящему моменту информации не поступало», - приводит агентство информацию от посольства России в Японии.
Сообщается со ссылкой на СМИ Японии и местных спасателей, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере два человека и еще 126 являются пострадавшими. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.
Ранее сообщалось о введении Японией запрета на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. Соответствующее заявление сделали в МИД государства. Кроме того, сообщается, что к ввозу в Россию запрещены «товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала».