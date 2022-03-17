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Посольство РФ заявило об отсутствии информации о пострадавших россиянах из-за землетрясения в Японии

Марина Крижановская
05:32 17.03.2022
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на северо-востоке страны, в результате него пострадали по меньшей мере 126 человек.
Посольство РФ заявило об отсутствии информации о пострадавших россиянах из-за землетрясения в Японии
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Японии в ночь со среды на четверг произошло землетрясение на северо-востоке островного государства. Местные сейсмологи определили магнитуду землетрясения как 7,4 по шкале Рихтера. Предположительно эпицентр землетрясения находился к востоку от префектуры Фукусима в Тихом океане, а очаг землетрясения залегал на глубине до 60 километров.

Как сообщает ТАСС, информации о пострадавших гражданах России в результате землетрясения не поступало.

«К настоящему моменту информации не поступало», - приводит агентство информацию от посольства России в Японии.

Сообщается со ссылкой на СМИ Японии и местных спасателей, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере два человека и еще 126 являются пострадавшими. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.

Ранее сообщалось о введении Японией запрета на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. Соответствующее заявление сделали в МИД государства. Кроме того, сообщается, что к ввозу в Россию запрещены «товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала».

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