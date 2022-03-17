Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство РФ призвало СМИ США прекратить «вранье» и заняться объективным освещением событий на Украине

Марина Крижановская
04:51 17.03.2022
Российская дипмиссия призвала всех ищущих правду о событиях на Украине, читать ресурсы Министерства иностранных дел России, Министерства обороны России и посольства России в США.
Посольство РФ призвало СМИ США прекратить «вранье» и заняться объективным освещением событий на Украине
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
Читайте нас на:

Посольство России в Соединенных Штатах обратилось с призывом к американским СМИ. В дипмиссии обратили внимание на продолжающуюся кампанию дезинформации о происходящих событиях на Украине.

В частности речь шла о ложной информации о якобы причастности Вооруженных сил России к атаке на драматический театр в Мариуполе. В российском диппредставительстве назвали эти публикации «фальшивкой» и «враньем».

«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Категорически отвергаем эти обвинения. Как заявило Минобороны России, днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», - опубликовало информацию посольство России в Telegram-канале.

Также посольство призвало заняться объективным освещением событий на Украине, а всем ищущим правду, читать ресурсы Министерства иностранных дел России, Министерства обороны России и посольства России в США.

«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине. Тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, предлагаем обращаться к российским ресурсам, в первую очередь @MID_Russia, @mod_russia и, разумеется, @EmbUSA», - сообщила дипломатическая миссия России в США.

Немногим ранее из США поступила информация, что бесполетная зона над Украиной не будет установлена Соединенными Штатами. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что данное решение было принято президентом Байденом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Сверхманевренное прикрытие: как боевые вертолеты РФ выполняют сопровождение колонн на Украине
03:39 Армия
Видео
«Бастионы» Балтфлота поразили условные цели в море в Калининградской области
23:55 В стране и мире
Володин заявил, что атаки на Путина ведутся с целью разрушить Россию
22:41 Армия
Видео
Минобороны РФ сообщило, что почти 7 тысяч иностранцев остаются в заложниках у украинских боевиков
21:47 Армия
Видео
Минобороны РФ: 4 человека погибли после обстрела ВСУ колонны беженцев на Харьковском направлении
Популярное
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны РФ: 4 человека погибли после обстрела ВСУ колонны беженцев на Харьковском направлении
Видео
Горящие обломки: МО РФ показало кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами ВСУ
Видео
Разящий «Иноходец»: в МО РФ показали, как ударный БПЛА уничтожает военную технику ВСУ
Видео
Авиация ВКС РФ и средства ПВО сбили три украинских самолета и четыре беспилотника за последние сутки
Видео
Тактика точечных ударов: как артиллерия ЛНР уничтожает противника в ходе спецоперации
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.