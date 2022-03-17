Посольство РФ призвало СМИ США прекратить «вранье» и заняться объективным освещением событий на Украине

Посольство России в Соединенных Штатах обратилось с призывом к американским СМИ. В дипмиссии обратили внимание на продолжающуюся кампанию дезинформации о происходящих событиях на Украине.

В частности речь шла о ложной информации о якобы причастности Вооруженных сил России к атаке на драматический театр в Мариуполе. В российском диппредставительстве назвали эти публикации «фальшивкой» и «враньем».

«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Категорически отвергаем эти обвинения. Как заявило Минобороны России, днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», - опубликовало информацию посольство России в Telegram-канале.

Также посольство призвало заняться объективным освещением событий на Украине, а всем ищущим правду, читать ресурсы Министерства иностранных дел России, Министерства обороны России и посольства России в США.

«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине. Тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, предлагаем обращаться к российским ресурсам, в первую очередь @MID_Russia, @mod_russia и, разумеется, @EmbUSA», - сообщила дипломатическая миссия России в США.

Немногим ранее из США поступила информация, что бесполетная зона над Украиной не будет установлена Соединенными Штатами. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что данное решение было принято президентом Байденом.