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ВОЗ сообщила, что число инфицированных COVID-19 в мире превысило 460 миллионов

Марина Крижановская
02:56 17.03.2022
Данные приводятся по состоянию на 17 марта 2022 года 01:13 по московскому времени.
ВОЗ сообщила, что число инфицированных COVID-19 в мире превысило 460 миллионов
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-im www.imago-images.de Globallookpress
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 460 миллионов. За минувшие сутки было выявлено 1 679 216 заболевших. Для сравнения: на 7 марта было выявлено 11 610 587 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает RT, по состоянию на 17 марта 01:13 подтверждены данные о 460 280 168 инфицированных ковидбольных. Также сообщается, что зафиксировано 6 050 018 случаев летального исхода по причине заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В среду, 16 марта, сообщалось о госпитализации в России за сутки 5 945 человек с заражением коронавирусной инфекцией. Отмечено, что показатель сократился на 18,3% по сравнению с предыдущим днем.

Оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщалось, что за сутки было зафиксировано 36 519 случаев заражения COVID-19. Наибольшее число заражений выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

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