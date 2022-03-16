За сутки в РФ госпитализировано почти шесть тысяч человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировано 5 945 человек с заражением коронавирусной инфекцией. Показатель сократился на 18,3% по сравнению с предыдущим днем.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сутки было зафиксировано 36 519 случаев заражения COVID-19. Наибольшее число заражений выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по итогам 10-й недели 2022 года в России показатель заболеваемости COVID-19 составил 246,20 на 100 тысяч населения, что на 41,4% ниже, чем на прошлой неделе. По словам главы ведомства, в Российской Федерации зарегистрировано 361 292 случая заболевания COVID-19 по итогам 10-й недели текущего года.