Бывший премьер Болгарии задержан в результате полицейской операции

В Болгарии задержали бывшего премьер-министра Бойко Борисова, являвшегося лидером партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии). По сообщениям Болгарского национального радио (БНР) Борисов был задержан в ходе масштабной полицейской операции.

Как сообщает РИА Новости, вместе с бывшим премьер-министром были задержаны и несколько других членов бывшей правящей партии ГЕРБ. Ссылаясь на БНР, агентство также приводит информацию, что проводимая полицией операция вызвана сообщениями о расследовании европейской прокуратурой более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.

Немногим ранее казахстанские СМИ сообщали о задержании одного из богатейших бизнесменов Казахстана. Утверждалось о якобы имевшем место задержании Кайрата Боранбаева.

Сообщается, что он является обладателем франшизы McDonalds в Казахстане, Белоруссии и 75 ресторанов в 13 регионах России, по сообщениям СМИ. В дополнение к этому Боранбаев - председатель наблюдательного совета алма-атинского футбольного клуба «Кайрат» и владелец проектов в нефтегазовом секторе, девелопменте, ретейле.