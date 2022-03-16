СМИ сообщили о задержании одного из богатейших бизнесменов Казахстана

В средствах массовой информации появились сведения о якобы имевшем место задержании одного из самых богатых и влиятельных бизнесменов Казахстана Кайрата Боранбаева. Сообщается, что он является обладателем франшизы McDonalds в Казахстане, Белоруссии и 75 ресторанов в 13 регионах России, по сообщениям СМИ.

Как сообщает RT со ссылкой на источники в СМИ, якобы Боранбаев был задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в городе Алматы.

Дополнительно о Боранбаеве сообщается, что он - председатель наблюдательного совета алма-атинского футбольного клуба «Кайрат». Также казахстанец владеет проектами в нефтегазовом секторе, девелопменте, ретейле.

Немногим ранее публиковалась информация об аресте в Москве россиянина по подозрению в государственной измене. По данным СМИ, Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по подозрению в государственной измене впервые с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Россиянин был задержан ФСБ, которая ходатайствовала о его аресте перед судом.