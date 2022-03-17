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Небензя: РФ запрашивает срочное заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине

Марина Крижановская
23:51 17.03.2022
Он добавил, что соответствующий запрос направляется председательствующим в этом месяце Объединенным Арабским Эмиратам.
Небензя: РФ запрашивает срочное заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российской стороной будет запрошено экстренное заседание Совета Безопасности ООН на 18 марта. В качестве причины указываются вновь выявленные детали о биологических лабораториях США на Украине.

Небензя сообщил, что соответствующий запрос будет направлен председательствующим в этом месяце Объединенным Арабским Эмиратам.

«Завтра мы запросим срочное заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции. Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству», - цитирует слова постпреда России РИА Новости.

Дополнительно приводится информация, что заседание запрашивается на 17 часов 18 марта.

Ранее 17 марта Министерство обороны России опубликовало документы, полученные от сотрудников биолабораторий США на Украине. Соответсвующие документы поступили в распоряжение телеканала «Звезда». В лабораториях изучались возбудители Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

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