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В ООН призвали расследовать случаи, подобные ракетному удару по Донецку

Марина Крижановская
23:25 17.03.2022
Сообщается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека фиксирует сообщения о потерях среди мирного населения на территории Украины и республик Донбасса.
В ООН призвали расследовать случаи, подобные ракетному удару по Донецку
© Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что случаи, подобные произошедшему ракетному удару в Донецке, должны быть расследованы соответствующим образом. Об этом она заявила во время заседания Совета Безопасности ООН.

ДиКарло сообщила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжает фиксировать сообщения о потерях среди мирных жителей по всей Украине и на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

«УВКПЧ в Донецке внимательно следят за событиями касательно инцидента от 14 марта, в котором, как сообщалось, были убиты 20 мирных граждан ракетой "Точка-У", в которой могли содержаться кассетные боеприпасы. Все подобные инциденты должны быть расследованы соответствующим образом», - цитирует РИА Новости заявление замгенсека ООН ДиКарло.

Сутками ранее, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявлял, что осуществленный украинскими военнослужащими запуск ракеты «Точка-У» по центральной части Донецка не может называться иначе, как террористический акт. Небензя добавил, что выпущенный залп является нарушением гуманитарного и международного права и приравнивается к «военному преступлению против гражданского населения».

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