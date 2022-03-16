Постпредство РФ при ООН назвало ракетный удар ВСУ по Донецку терактом

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что осуществленный украинскими военнослужащими запуск ракеты «Точка-У» по центральной части Донецка не может называться иначе, как террористический акт. Небензя добавил, что выпущенный залп является нарушением гуманитарного и международного права и приравнивается к «военному преступлению против гражданского населения».

Данные заявления, как сообщает РИА Новости, отражены в распространенном российской стороной официальном документе в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН. Также в документе сообщается, что данные оперативно-тактические ракеты не стоят на вооружении у Российской Федерации. Это было сказано в свете выдвигаемых киевскими властями ложных обвинений в адрес России.

Ранее, в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины за 27 дней эскалации противостояния с Донецкой Народной Республикой выпустили по республике 13 863 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет из тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 562 ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Отмечено, что данная информация актуальна по состоянию на 23:30 15 марта 2022 года.