МО РФ: из опасных районов на Украине эвакуировано свыше 283 тысяч человек
Вооруженным силам РФ удалось эвакуировать 12 230 человек из опасных районов на Украине за минувшие сутки. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По сообщению официального представителя Министерства обороны РФ, среди эвакуированных за сутки жителей имеется 2 262 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 283 461 человек, из которых 60 684 - это дети.
«Государственную границу Российской Федерации пересекли 32 965 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки - 1 943 единиц», - рассказал генерал-полковник.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что Российской Федерацией на территорию Украины уже доставлено 3 175 тонн гуманитарного груза, проведено 385 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 36 - в Киевской, Харьковской, Черниговской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передана 181 тонна продуктов питания, средств гигиены и лекарственных препаратов.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль ВС России населенных пунктов Новомайорское и Пречистовка. По словам представителя МО РФ, продвижение вооруженных сил России за день составило 10 километров.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.