Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

МО РФ: из опасных районов на Украине эвакуировано свыше 283 тысяч человек

22:55 17.03.2022
По сообщению представителя Минобороны РФ, среди эвакуированных за сутки жителей имеется 2 262 ребенка из 12 230 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Вооруженным силам РФ удалось эвакуировать 12 230 человек из опасных районов на Украине за минувшие сутки. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По сообщению официального представителя Министерства обороны РФ, среди эвакуированных за сутки жителей имеется 2 262 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 283 461 человек, из которых 60 684 - это дети.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 32 965 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки - 1 943 единиц», - рассказал генерал-полковник.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что Российской Федерацией на территорию Украины уже доставлено 3 175 тонн гуманитарного груза, проведено 385 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 36 - в Киевской, Харьковской, Черниговской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передана 181 тонна продуктов питания, средств гигиены и лекарственных препаратов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль ВС России населенных пунктов Новомайорское и Пречистовка. По словам представителя МО РФ, продвижение вооруженных сил России за день составило 10 километров.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:38 Армия
Видео
МО РФ: в заложниках у тербатов Украины остаются 6 894 гражданина из 21 страны
21:41 Армия
Видео
Минобороны: РФ открыла восемь гумкоридоров, Украина согласовала три
20:44 В стране и мире
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении призывавшего убивать россиян украинского телеведущего
19:17 Армия
Видео
МО РФ: ВС России взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовка
17:04 В стране и мире
Видео
«Граната, автомат и ножи»: в разгромленном магазине в Мариуполе обнаружено оружие бойца ВСУ
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали о решении Киева легализовать «лицензию на убийство»
Видео
МО РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерией позиций украинских националистов под Киевом
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны РФ: 4 человека погибли после обстрела ВСУ колонны беженцев на Харьковском направлении
Видео
Горящие обломки: МО РФ показало кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами ВСУ
Видео
Разящий «Иноходец»: в МО РФ показали, как ударный БПЛА уничтожает военную технику ВСУ
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.