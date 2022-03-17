Армия МО РФ: ВС России взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовка По словам представителя Минобороны РФ, продвижение вооруженных сил России за день составило 10 километров. © Видео: Минобороны РФ © Фото: РИА Новости Читайте нас на: В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о ходе продвижений войск РФ на 17 марта. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По словам представителя Минобороны РФ, продолжая успешное наступление, вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовка. Согласно сообщению, продвижение войск за день составило 10 километров. Ранее в Министерстве обороны России рассказали о ходе продвижения войск ЛНР и ДНР. Войсками республик велись бои за город Северодонецк и населенный пункт Марьинка. В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика