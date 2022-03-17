В МО РФ рассказали о решении Киева легализовать «лицензию на убийство»

Националисты умышленно затягивают время, надеясь на помощь Запада и не выпускают мирное население из блокированных городов в безопасные районы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, националисты все еще продолжают подло и цинично убивать обычных людей, используя их жизни в качестве «живого щита».

«О бесчеловечном отношении киевских властей к населению своей страны также свидетельствуют их позорные и преступные решения последних недель. В первую очередь, это легализация так называемой “лицензии на убийство”, а также использование в боевых действиях иностранных наемников, уголовников, выпущенных из тюрем, что неизбежно ведет к эскалации насилия, но при этом не на передовой, а в местах массового проживания незащищенного гражданского населения», - сказал представитель оборонного ведомства на брифинге.

Вместе с тем Мизинцев упомянул о том, что в заложниках у территориальных батальонов Украины остаются 6 894 гражданина из 21 страны.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.