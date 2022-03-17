МО РФ: в заложниках у тербатов Украины остаются 6 894 гражданина из 21 страны.

В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 894 гражданина из 21-го иностранного государства, а также экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о сбитом вертолете ВСУ Ми-24 в районе населенного пункта Сараны. По сообщению ведомства, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 34 военных объекта Украины.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.